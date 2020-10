Politie onderzoekt mishandelingen Voorschoten

De afgelopen twee weken ontving de politie vijf keer een aangifte van mishandeling, waarbij de situaties veel overeenkomsten vertonen. De slachtoffers variëren in leeftijd van 15 – 79 jaar. In alle gevallen werd het slachtoffer door een voorbijganger in het gezicht of tegen het hoofd geslagen. Dit gebeurde aan het eind van de middag of begin van de avond. Een van de slachtoffers is met een voorwerp tegen haar hoofd geslagen. Zij is aan haar verwondingen behandeld in het ziekenhuis. De politie heeft de zaken in onderzoek en is op zoek naar getuigen of beelden die kunnen helpen bij het onderzoek.

Signalement

De verdachte is een getinte man van tussen de 16 en 20 jaar met donkere krullen.



Getuigen

De politie komt graag in contact met mensen die getuige waren van mishandelingen. Ook komt de politie graag in contact met mensen die beelden hebben van de omgeving Van Beethovenlaan, waarop de verdachte mogelijk te zien is. Heeft u meer informatie of beschikt u over videobeelden? Neem dan contact op met de politie via 0900-8844. Liever anoniem een melding doen? Bel dan Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000.

Als u getuige bent van mishandeling of een verdachte situatie, bel dan meteen 112.