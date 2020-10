Inzittenden vliegen met gestolen auto tegen boom

Agenten zagen rond 1.15 uur een auto rijden, die ze wilden controleren. De bestuurder reed richting Essen en negeerde het stopteken. Bij navraag bleek dat de auto was gestolen. De politieauto reed ondertussen met zwaailicht en sirene, maar de vluchtauto stopte niet. Na een korte achtervolging verloor de bestuurder de macht over het stuur en botste tegen een boom. De auto was van vrijdag 23 op zaterdag 24 oktober gestolen aan de Wagenhoek in Oudenbosch. Het voertuig is door een bergingsbedrijf weggetakeld.