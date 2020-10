Ramkraak in casino Boumaboulevard Groningen

Momenteel onderzoeken we in en om het pand naar op sporen en stellen we de beveiligingsbeelden veilig. De auto wordt ook uitvoerig onderzocht. Daarnaast voeren we een buurtonderzoek uit.

Heeft u iets gezien van de diefstal van de auto, de kraak zelf, het achterlaten van de auto in Haakstede of heeft u informatie die kan helpen bij het onderzoek? Neemt u dan contact op met 0900-8844. Liever Anoniem? Dat kan via Meld Misdaad Anoniem op 0800-7000.