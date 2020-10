Verdachten aangehouden gewelddadige straatroof Maarssenbroek

Door de afgelopen weken uitgebreid onderzoek te doen, kwam de politie bij deze drie jongens uit. De recherche sluit meerdere aanhoudingen in deze zaak niet uit.

De verdachten die zijn aangehouden zijn twee jongens van 16 jaar en een van 19 jaar. Ze komen alle drie uit Maarssen(broek). Het slachtoffer werd zaterdagavond 12 september rond 19.30 uur op de Boomstede door een groep van in totaal vijf jongens op straat mishandeld. Hierna werden zijn jas, sieraden, geld en bankpassen gestolen.

Tips?

De afgelopen maanden zijn er meerdere straatroven geweest in Maarssen. Hiervoor lopen een aantal onderzoeken, maar de recherche merkt dat getuigen vaak uit angst niet willen praten. De politie wil benadrukken dat tips ook anoniem doorgegeven kunnen worden. Dat kan via meldmisdaadanoniem of bel 0800 – 7000.

