Getuigen gezocht van bedreiging

Agenten zochten in de omgeving naar de verdachte man en troffen hem daarbij niet meer aan. Het slachtoffer is meegenomen naar het politiebureau voor het doen van aangifte. Het meisje omschreef de verdachte als een licht getinte man van 20 à 25 jaar met donker haar. Hij droeg een zwarte jas en een blauwe joggingbroek. Opvallend was het rode mondkapje dat hij droeg.



Iets gezien of gehoord?

De politie Alphen aan den Rijn zoekt getuigen. Hebt u de verdachte gezien in de omgeving van de Mandenvlechter? Of herkent u zijn signalement? Of zag u de bedreiging? Neem dan contact op via 0900-8844. Anoniem melden kan via 0800-7000.