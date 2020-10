Straatrover en brandstichter gezocht in Bureau Brabant

Eindhoven, Bergen op Zoom, Willemstad, Bladel: - In Bureau Brabant vragen we maandag 2 november aanstaande weer uw hulp in bij het oplossen van enkele ernstige misdrijven zoals een straatroof in Eindhoven en een brandstichting nabij een appartementencomplex in Bladel. Maar ook is er in het programma aandacht voor phishing en een drugsdeal.