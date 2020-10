Tilburger (25) aangehouden vanwege zinloos geweld

Het slachtoffer heeft aangifte gedaan. Hij verklaarde dat hij boodschappen had gedaan. Terwijl hij naar zijn geparkeerde auto liep, gooide een man sigarettenpeuk tegen hem aan. Hij sprak die persoon aan die geen antwoord gaf maar hem direct twee vuistslagen in het gezicht gaf. Ook werd de aangever door de man in het gezicht gespuugd. Daarna liep de dader naar zijn auto. Hij stapte in en reed weg. Daarbij zou hij over de rechtervoet van het slachtoffer zijn gereden die daardoor ten val kwam en zijn telefoon kwijt raakte. Uit het recherche onderzoek kwam naar voren dat een 25-jarige Tilburger als verdachte kon worden aangemerkt. Hij is vanmorgen vroeg, door een de ondersteuningsgroep van de politie van zijn bed gelicht.