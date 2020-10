Twee auto-inbrekers op heterdaad aangehouden

De politie kreeg woensdag 28 oktober 2020 omstreeks 03.25 uur een melding dat twee personen mogelijk bezig waren met een auto-inbraak. De melder was wakker geworden van een vreemd geluid en zag twee personen achter een wit busje zitten. Diverse politie eenheden gingen ter plaatse. Agenten zagen een grijze Volkswagen uit de Diepenstraat komen. De auto werd voor een controle aan de kant gezet. Er zaten twee mannen in die aan het opgegeven signalement voldeden. In de auto lagen handschoenen, een zaklamp, inbrekersgereedschap en een cilinderslot. Dit slot paste precies in het ontstane gat van de auto waarin kennelijk getracht was in te breken. Hierop zijn de twee mannen aangehouden.