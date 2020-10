Verstekelingen springen uit tankende vrachtwagen

Tijdens het tanken zag de vrachtwagenchauffeur dat de zeilen van zijn oplegger van binnenuit opengesneden werden. Er vluchtten op dat moment 15 tot 20 mannen, vermoedelijk verstekelingen, de weilanden in. De politie en de marechaussee zijn op zoek in de omgeving. Er werd een burgernet bericht verstuurd. Naar aanleiding van de burgnetberichtgeving kwamen er meerdere tips binnen. Getuigen zagen op het station in Eijsden een grote groep mannen de trein nemen richting België. De collega’s van de Belgische politie zijn in kennis gesteld.