De politie doet onderzoek naar de toedracht van de brand omdat brandstichting niet wordt uitgesloten.

De politie roept getuigen of personen die informatie hebben over deze autobrand op zich te melden door contact op te nemen met de politie via telefoonnummer 0900-8844. Liever anoniem? Neem dan contact op met Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000. De politie neemt ook graag kennis van eventuele beelden. U kunt ze uploaden via dit formulier onder vermelding van zaaknummer 2020231069

