Getuigen gezocht van ernstige aanrijding

Rond 08.45 uur kwam bij de meldkamer van politie de melding binnen van een ernstige aanrijding tussen een vrachtwagen en een motor. De hulpverleningsdiensten zijn direct ter plaatse gegaan en de Hoofdweg nabij de Valutaweg werd enige tijd afgesloten voor het verkeer in verband met onderzoek.

De motorrijder, een 25-jarige Amsterdammer, werd met spoed overgebracht naar het ziekenhuis. De vrachtwagenchauffeur is door de politie meegenomen naar het politiebureau voor verhoor. De verkeersongevalsanalisten hebben een onderzoek ingesteld naar de exacte toedracht van deze aanrijding.

Getuigenoproep

Heeft u donderdagochtend rond 08.45 uur iets van deze aanrijding op de Hoofdweg nabij de Valutaweg in Nieuw-Vennep zien gebeuren?

Belt u dan alstublieft met de politie in Hoofddorp via tel.nr. 0900-8844 of vult u een contactformulier in.

Vermeldt u er dan a.u.b. zaaknummer 2020231199 bij. Dank alvast.

