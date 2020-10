Tiener slachtoffer van straatroof; politie zoekt getuigen

Rond 18.30 uur bevond de jonge Haarlemmer zich in de parkeergarage toen hij in het trappenhuis ineens op vier jongens stuitte. Het slachtoffer hoopte dat hij het viertal zonder problemen kon passeren. Dit was echter niet het geval want hij werd vanuit het niets door een van de jongens tegen de muur geduwd en kreeg een vuistslag tegen zijn kaak. Deze jongen hield de tiener daarna tegen de muur gedrukt en de andere jongens voelden in de jaszakken van het slachtoffer. Een van hen haalde de zakken leeg van de Haarlemmer en hield deze bezittingen bij zich. De tiener zag dat een andere jongen een steekvoorwerp uit zijn zak haalde en hem hiermee bedreigde. Onder bedreiging hiervan, moest het slachtoffer ook zijn jas uitdoen en afgeven.

Nadat de jongens alles in handen hadden, renden zij door het trappenhuis naar beneden. Het slachtoffer fietste daarna naar huis alwaar de politie werd gealarmeerd. Een zoekslag in de omgeving leverde helaas niets op. De straatrovers, die gezicht bedekkende kleding droegen, zijn allen tussen de 14 en 16 jaar oud, tussen de 1,65 en 1,70 meter lang met een normaal postuur.