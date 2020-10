Vier jongens aangehouden voor openlijke geweldpleging

Rond 22꞉35 uur arriveerden de agenten bij het hotel en vertelde de medewerker hen dat de jongeren een feestje aan het bouwen waren in meerdere hotelkamers. Ook zouden de tieners in en rond het hotel meerdere vernielingen hebben aangericht. De hotelmedewerker had de jeugd al meerdere malen verzocht het hotel te verlaten, maar hierop werd geen gehoord gegeven. Toen de agenten vervolgens aanklopten, werden zij, nadat de deur werd geopend, direct door de jongens bedreigd en beledigd. Dit ging de politie te ver en besloot het viertal aan te houden. Op het moment dat de jongens in de politieauto werden gezet, vond een van de tieners het nodig deze te vernielen.

De agenten hebben aangifte gedaan van bedreiging en belediging. Het hotel deed op zijn beurt aangifte van vernieling. De jongens zitten op dit moment nog vast en worden door de politie verhoord.

2020231051