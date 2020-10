Getuigen gezocht schietincident

De politie werd gealarmeerd nadat er schoten gehoord zouden zijn op het Parijsplein. Ter plaatse troffen de agenten hulzen aan en een kogelinslag in de ruit van een restaurant. In een nabijgelegen woning troffen zij een slachtoffer aan. De 19-jarige Hagenaar is in het ziekenhuis behandeld aan zijn verwondingen. Een persoon raakte gewond door rondvliegende glasscherven. De verdachten zijn er vandoor gegaan in een zwarte auto.

Getuigen

De politie onderzoekt de toedracht van het schietincident en komt graag in contact met getuigen en/of betrokkenen. Heeft u iets gezien of gehoord of heeft u beelden van de omgeving rond het Parijsplein? Neem dan contact op met de politie via het nummer 0900-8844. Blijft u liever anoniem, dan kunt u bellen met Meld Misdaad Anoniem, telefoonnummer 0900-7000.