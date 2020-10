Verdachte krijgt rake klappen en wordt aangehouden na mislukte beroving

Een man had zich blijkbaar voorbereid op 'koop' die hij zou doen, want hij had niet alleen een vuurwapen meegebracht, maar ook twee medeverdachten die zich verstopten tot het slachtoffer er was. Het overmeesteren ging alleen niet volgens plan, want toen de verdachte zijn wapen trok, pakte het slachtoffer het af en gooide het weg. Er ontstond een vechtpartij waar ook de twee anderen zich bemoeiden. Het slachtoffer kreeg echter hulp van een getuige.

De getuige en het slachtoffer deelden rake klappen uit aan de bedreiger, waarna de andere twee vluchtten. Intussen hadden getuigen al de politie gewaarschuwd. Die hielden de bedreiger aan en namen hem, na behandeling door de ambulance aan wat verwondingen, mee naar het bureau. Het slachtoffer had wel wat klappen gehad, maar raakte verder niet gewond. In de omgeving werd het wapen gevonden: het bleek een nepwapen. Het onderzoek naar het incident en naar de medeverdachten loopt.

Heeft u meer informatie of misschien zelfs beelden van het incident? Laat het weten via onderstaand tipformulier, via 0900-8844 of anoniem via 0800-7000.