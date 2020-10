Met gestolen auto tegen politieauto

Surveillerende agenten in ‘burgerkleding’ en in een onopvallende politieauto zagen op woensdag 28 oktober 2020 om 12.00 uur dat een bekende van hun in een auto stapte en daarmee weg reed. Ze besloten de auto te volgen. Via het kenteken kwamen ze erachter dat de auto als gestolen stond gesignaleerd. In de Edisonstraat besloten ze de verdachte aan te houden. Op het moment dat ze dat wilde doen had de verdachte het blijkbaar door want hij gaf gas en reed recht op de politieauto af die op dat moment de weg blokkeerde. Hij reed tegen de politieauto aan en kwam tot stilstand. Hij wilde nog achteruit wegrijden maar op dat moment kwamen en meer agenten aan. Hij gaf het op en kwam met zijn handen omhoog uit de auto gestapt. De 40-jarige inwoner van Breda werd aangehouden. Door de klap waren de airbags van de politieauto afgegaan waardoor de bestuurder licht letsel op had gelopen. De verdachte is in verzekering gesteld.