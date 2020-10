Celine terecht en Haagse man (31) opgepakt ivm haar vermissing

Afbeelding is een stockfoto.

Vermissing

Celine werd sinds vrijdag 23 oktober vermist. Zij vertrok rond 17:30 uur vanuit haar woning en werd voor het laatst gezien op de Schoolstraat in Berghem. Sindsdien werd zij niet meer gezien en was er ook geen contact meer met Celine.

Groot onderzoek

Zowel de familie van Celine als de politie maakten zich ernstig zorgen om haar welzijn aangezien Celine een kind van 15 is en het feit dat er geen contact meer met haar mogelijk was. Om haar te vinden werd een grootschalig onderzoek gestart. De politie hield daarbij rekening met allerlei scenario´s. Ook omdat er allerlei berichten rondgingen over plaatsen waar Celine mogelijk zou verblijven.

Het onderzoeksteam zette alle mogelijke middelen in om Celine te traceren zoals onder meer aandacht in de uitzending van Opsporing Verzocht en het Amber Alert . Ook werden oproepen van de politie via social media massaal gedeeld door het publiek.

Tijdens het onderzoek bleek dat Celine vlakbij haar woning opgepikt was door een man met een geel-groene Kia Picanto. Foto´s van deze man en zijn auto werden woensdagavond 28 oktober publiekelijk getoond. Uit zorg voor de veiligheid van Celine is ook het landelijke vermiste kinderenalarm Amber Alert ingezet om zoveel mogelijk mensen te bereiken en mee te laten zoeken. De vele aandacht die dat landelijk genereerde had resultaat en leidde tot tientallen tips.



Meer weten over een Amber Alert ? Klik hier.

Onderzoek

Door het opsporingsonderzoek kreeg het onderzoeksteam concreet zicht op de identiteit van een mogelijke verdachte. Het is vermoedelijk de man op de getoonde foto´s. Zijn verblijfplaats werd bevestigd dankzij tips van het Amber Alert. De combinatie van onderzoeksinfo en de bevestiging uit de tips leidde het onderzoeksteam naar een woning in Den Haag.



Aanhouding

Een ondersteuningseenheid van de politie viel de betreffende woning rond middernacht binnen. Zij troffen daar de vermiste Celine aan. Zij had geen zichtbaar letsel. De Hagenaar is vervolgens aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij de vermissing van Celine.

Vervolgonderzoek

Het onderzoeksteam richt zich nu op het onderzoek waar Celine is geweest en wat er allemaal is gebeurd de afgelopen dagen. De verdachte zit vast en wordt gehoord over zijn rol en aandeel in deze zaak.

Reacties familie en onderzoeksteam

De familie reageert in een persverklaring van Namensdefamilie.nl op het terugvinden van Celine en dankt iedereen voor alle hulp, waaronder het onderzoeksteam van de politie:¨De afgelopen week heeft de familie vanuit verschillende kanten enorm veel steun en hulp gehad bij de zoektocht naar Celine. Dat heeft de familie erg veel goed gedaan en ze zijn iedereen ook erg dankbaar voor alle ondersteuning en hulp. Ook alle media-aandacht heeft zeker geholpen bij de zoektocht.

Ook spreekt de familie een speciaal woord van dank uit aan het onderzoeksteam van de politie, dat 24/7 alles in het werk heeft gesteld om Celine zo snel mogelijk weer terug te vinden.¨

Reactie teamleider onderzoeksteam

Ook de onderzoeksleider van het onderzoeksteam komt met een reactie op het aantreffen van Celine en vertelt :¨We maakten ons erg ongerust omdat aanknopingspunten in het begin uitbleven, maar we zijn erg blij met de uiteindelijke afloop.¨