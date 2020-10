Bijna zeshonderd bekeuringen tijdens verkeerscontroles

573 bekeuringen

Op dinsdagavond 22 september werd gecontroleerd op de A7 in de omgeving De Koggen. In totaal werden honderdelf bekeuringen uitgeschreven voor te hoge snelheid, rijden zonder veiligheidsgordel of zonder rijbewijs, niet handsfree bellen en diverse technische gebreken (onder anderen gladde banden, losliggende lading). Ook werd iemand aangetroffen die in het bezit was van drugs en werd een man gecontroleerd die een vals rijbewijs bij zich bleek te hebben.

Woensdagavond 23 september werd er gecontroleerd op de A4 in de omgeving Den Ruygenhoek. Dit leverde in totaal vierenzestig bekeuringen op voor te hoge snelheid, rijden zonder veiligheidsgordel of zonder rijbewijs, niet handsfree bellen en het rijden onder invloed van drugs. Verder werden twee personen aangehouden die in het bezit waren van een vuurwapen en had een bestuurder inbrekersgereedschap bij zich.

Op donderdagavond 24 september werd gecontroleerd bij het AZstadion aan de A9. Hier werden maar liefst bijna vierhonderd (398) bekeuringen uitgeschreven voor te hoge snelheid, rijden zonder veiligheidsgordel of zonder rijbewijs, niet handsfree bellen, onverzekerd rijden, rijden onder invloed van alcohol en diverse technische en verkeersovertredingen.