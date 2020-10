Politie zoekt getuigen verkeersongeval

Omstreeks 02.15 uur kreeg de politie melding dat omstanders een jongen hadden aangetroffen op het wegdek van de Schipholweg. Het slachtoffer was aanvankelijk buiten bewustzijn. Hij bleek ernstig gewond te zijn. De 17-jarige jongen uit Hoofddorp werd met spoed voor behandeling overgebracht naar het ziekenhuis.

Bij een onderzoek in de directe omgeving werd een bromscooter aangetroffen in de sloot naast de weg. De bromfiets was ernstig beschadigd.

Vermoedelijk is het slachtoffer betrokken geweest bij een verkeersongeval, waarbij de andere partij van de plaats van het ongeval is weggereden. Zijn of haar identiteit is niet bekend.

De politie heeft ter plaatse een technisch onderzoek ingesteld. Verder onderzoek volgt.

2020211630