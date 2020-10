Twee agenten gewond bij aanhouding

Op basis van informatie werd een woning in de Uitdragersstraat in Schoonhoven betreden. In deze woning troffen agenten een hoeveelheid lachgas en verdovende middelen aan. Daarop werd de 28- jarige bewoner aangehouden. Toen de aangehouden man te horen kreeg dat hij was aangehouden, wilde hij er vandoor gaan. Agenten wisten de man tegen te houden en vervolgens verzette hij zich tegen zijn aanhouding. Tijdens dit verzet ontstond er een worsteling en een valpartij. Hierbij raakten de twee agenten licht gewond. Ook de aangehouden verdachte raakte gewond en werd vervoerd naar het ziekenhuis. De beide agenten hebben aangifte gedaan. De politie onderzoekt de zaak.