Alerte getuige maakt aanhouding inbreker mogelijk

Stockfoto politie

Een Maassluisenaar hoefde niet lang na te denken toen hij op 2 oktober precies dat zag gebeuren. Toen de getuige een paar seconden later de man ook nog eens de tuinpoort van de betreffende woning aan de Kluwerij in zag stappen, wist hij genoeg: hij belde 112.



Geen kans

Agenten waren er snel bij om de woning aan de voor- en achterkant “dicht te zetten”. De 39-jarige man uit Maassluis bleek in het schuurtje op een tuinstoel

te zitten. Om daadwerkelijk in te breken had hij de kans nog niet gehad. Hij mocht mee naar het politiebureau en zit vast.



Voorkom inbraak

Wilt u afhankelijk zijn van een alerte getuige als een inbreker ongezonde belangstelling voor uw huis en haard heeft? Het wordt steeds voeger donker, wat het voor criminelen alleen maar aantrekkelijker maakt om toe te slaan. Zorg dat de inbreker uw huis voorbijgaat, doordat het voor hem niet aantrekkelijk is om juist bij u in te breken. Klik hier voor tips om inbraak te voorkomen.