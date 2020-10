Betrokken auto steekincident Rozenburg gevonden

Vrijdag werd een 18-jarige man aangehouden op verdenking van betrokkenheid. Het onderzoeksteam van twintig rechercheurs, dat sinds donderdag onafgebroken aan het onderzoek werkt, heeft de afgelopen week diverse locaties doorzocht, camerabeelden bekeken, betrokkenen en getuigen gesproken en sporenonderzoek gedaan.



De politie zet het onderzoek voort om de rol van de verdachte nader te onderzoeken. Om deze rol goed te onderzoeken en om vast te kunnen stellen of er mogelijk nog meer verdachten betrokken zijn, is informatie van getuigen, betrokkenen en buurtbewoners nog steeds van groot belang. Informatie die mogelijk relevant kan zijn voor dit onderzoek is zeer welkom bij het onderzoeksteam.



Informatie

Heeft u meer informatie over dit incident en heeft u nog niet met de politie gesproken? Wij horen dat heel graag. Bel met 0900-8844 of vul onderstaand tipformulier in. Wilt u liever anoniem blijven? Bel M. 0800-7000 of meld via meldmisdaadanoniem.nl. U kunt ook een vertrouwelijk gesprek aanvragen bij het Team Criminele Inlichtingen via 079 - 345 89 99.