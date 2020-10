Snelle politie-actie leidt tot aanhouding autobrandstichters Rotterdam

Stockfoto politie

Rond 02.00 uur surveilleerden agenten op een fietspad dat parallel loopt aan de Hudsonstraat toen ze een harde knal hoorden en vlammen zagen. Direct daarna klonken nog meer knallen en de agenten zagen dat er iets in brand stond. Ook zagen ze een man van deze brand wegrennen en in een auto stappen.

De juiste

Door de verkeerssituatie daar was het voor agenten onmogelijk om de achtervolging in te zetten. Wél gaven ze het merk en kenteken van de auto aan de meldkamer door die die gegevens direct aan andere agenten in de buurt verspreidde. Met succes. Binnen een paar minuten was de auto op de Parkkade gevonden en werden de twee inzittenden aangehouden. Gezien de sporen die bij hen werden aangetroffen was het duidelijk dat de agenten de juiste mannen als verdachten te pakken hadden.

Uitgebrand

De agenten die de knallen hoorden en de meldkamer inlichtten, spoedden zich zo snel mogelijk naar de Snoekstraat waar een personenauto in brand bleek te staan. Een naastgelegen scooter liep flinke brandschade op en ook bleken de ruiten van een nabijgelegen huis door de hitte gebarsten. De bandweer kon niet voorkomen dat de auto helemaal uitbrandde, maar voorkwam wel dat de brand zich nog verder uitbreidde.

De twee mannen van 19 en 20 jaar uit Waddinxveen zitten vast en worden verhoord.