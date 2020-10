Tientallen bekeuringen bij verkeerscontrole Rotterdam Ommoord

Wijkagenten hielden samen met studenten, vrijwilligers en Team Verkeer Rotterdam een actie naar aanleiding van de vele overlastmeldingen door de wijkbewoners.

Blauw

Twee locaties in de wijk zagen ‘blauw’: de President Rooseveltweg en bij metrohalte Graskruid. Er kwamen met name klachten over hard rijdende bromfietsers over het fietspad.

In ruim 2,5 uur werden tientallen snor- en bromfietsers gecontroleerd op de technische staat en snelheid. Daarbij zijn er 34 bekeuringen geschreven voor onder andere de snelheid van scooters. Veel scooters waren opgevoerd en de bestuurders hiervan gingen naar huis met een boete van minimaal 65 euro. Ook waren er automobilisten die zonder gordel of met de mobiele telefoon (11x) achter het stuur zaten en hiervoor een bekeuring kregen.



Meteen raak

Aan het begin van de actie was het meteen al raak en wilde een snorfietser met twee opzittenden ontkomen, waarbij een motoragent ze snel kon terughalen voor een controle. Het bleek dat de snorfiets twee dagen ervoor was gestolen in Rotterdam Zuid. Ook was de bestuurder onder invloed van drugs en weigerde alle medewerking. Beide opzittenden zijn aangehouden.

Overlastklachten

Het avondgedeelte vond plaats aan de President Rooseveltweg naar aanleiding van overlastklachten van gevaarlijk rijgedrag door bezorgscooters. Ook zijn hier voertuigen gecontroleerd die de wijk in wilden rijden. En ook hier zijn weer meerdere bekeuringen geschreven voor onder meer snelheid, rijden over het fietspad en kinderen zonder gordel of kinderzitje.

Gewapende overval

De actie werd tijdens het avondgedeelte afgebroken, omdat er een gewapende overval plaatsvond in de Jumbo Hesseplaats. Door direct met alle collega's waaronder motorrijders snel naar de Jumbo te gaan konden de verdachte op de hielen worden gezeten en zijn ze 10 minuten na de overval aangehouden. Zie hier voor meer informatie.

Onderweg terug naar het bureau zagen de agenten nog een auto met opvallend rijgedrag waarvan de bestuurder uiteindelijk ruim 750 ugl blies, wat direct de invordering van zijn rijbewijs betekende.

Succesvolle actie

De wijkagenten noemden het weer een succesvolle actie, waarbij ze veel positieve reacties hebben ontvangen van passerende wijkbewoners. “En dat is waarvoor we het doen”, aldus wijkagenten Brenda en Cavit. Opvallend vonden de beide wijkagenten dat er gedurende de gehele actie acht bekeuringen werden geschreven voor rijden zonder in het bezit te zijn van een geldig rijbewijs. Dit levert naast een hoge bekeuring ook grote problemen op, doordat je niet verzekerd bent.

Helaas waren de agenten daar in de middag getuige van toen twee snorfietsers de controle wilde omzeilen en een van hen op het fietspad bij het metrostation een aanrijding met een fietser veroorzaakte. De fietser kwam hard op de grond terecht. In de omgeving is een snorfieter nog aangetroffen en deze bleek geen rijbewijs te bezitten. De andere snorfietser is op dat moment ontkomen en naar hem is een onderzoek gestart.

Alle bekeurde bestuurders zonder rijbewijs worden in het politiesysteem opgenomen en bij een volgende keer wordt hun voertuig inbeslaggenomen en ter vernietiging aangeboden.