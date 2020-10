Achtervolging richting Zeeland

Agenten zagen een auto met hoge snelheid over de A58 ter hoogte van Wouw rijden. De bestuurder negeerde het stopteken en reed met hoge snelheid door terwijl enkele zakken met hennep uit het raam werden gegooid. De hennep lag verspreid langs de weg. De bestuurder reed met onverminderde vaart door een tolpoort van de Westerscheldetunnel. Het is op dit moment niet bekend of daar schade is aangericht. De vluchtende bestuurder reed door naar de Sluiskiltunnel. Daar stonden zo’n tien voertuigen te wachten voor een gesloten tunnel. De vluchtende bestuurder passeerde de auto’s over de vluchtstrook en reed dwars door een dichte slagboom. De voorruit van de vluchtende auto werd zwaar beschadigd, maar de bestuurder vluchtte verder. Door de gevaarsetting voor omstanders werd de achtervolging gestaakt en verdween de auto uit beeld.