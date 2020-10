Arrestaties hennepknipperij

Agenten zagen in de Boterbloemstraat hennepresten naast een bestelbus liggen. De bestuurder (19) van de bestelbus en een bestuurder (25) van een personenauto reden weg. Agenten gaven hen op de Rozenstraat een stopteken en vonden 219 kilo hennep in de bestelwagen. De 19-jarige man uit Lepelstraat en de 25-jarige man uit Bergen op Zoom werden aangehouden. Er liep een hennepspoor naar een woning aan de Boterbloemstraat. De politie vond restanten van hennepplanten in de woning. Een 40-jarige verdachte probeerde via de achtertuin te ontsnappen, maar hij werd in de tuin aangehouden. Van hem is geen vaste woon- of verblijfplaats bekend. Ze zitten vast voor onderzoek.