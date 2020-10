Getuigen gezocht bedrijfsinbraken

De politie ontving zaterdagochtend 3 oktober 2020 informatie dat er in drie gebouwen was ingebroken. Het gaat om twee bedrijven aan het Noordland en een bedrijf aan de Schouwersweg. Er is niet altijd iets buit gemaakt. Uit een bedrijf is geld gestolen.

Getuigenoproep

De politie komt graag in contact met getuigen of gedupeerden van bedrijfsinbraak. Zij kunnen bellen naar 0900-8844, via het Politie WhatsApp nummer 06 – 1220 7006, of via een tipformulier. Je blijft anoniem als je informatie o ver deze zaak deelt met Meld Misdaad Anoniem 0800-7000 of via www.meldmisdaadanoniem.nl. Vermeld voor een snelle afhandeling het dossiernummer: 2020-260963.