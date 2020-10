Criminele organisatie die invoer verdovende middelen faciliteerde opgerold

De verdachte uit Zoetermeer is na verhoor weer in vrijheid gesteld. België heeft om de overlevering van de 63-jarige verdachte uit Den Haag gevraagd. In afwachting van de beslissing van openbaar ministerie in Amsterdam is hij weer vrij. De andere zeven verdachten zijn vrijdag 2 oktober voor de rechter-commissaris in Amsterdam geleid en deze heeft ze allemaal voor veertien dagen in bewaring gesteld.