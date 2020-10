Politie zoekt getuigen in zedenzaak Appingedam

Sinds 21 september loopt een politieonderzoek in deze zedenzaak. Dat betekent dat de politie onderzoekt wat er die dag heeft plaatsgevonden en wie daarvoor verantwoordelijk is. De politie deed hiervoor onder andere al een buurtonderzoek, waarin we contact leggen met omwonenden in de hoop dat zij iets hebben gezien dat kan helpen in het identificeren van de verdachte. Andere mogelijke getuigen zijn gehoord en uiteraard hebben we met de slachtoffers zelf gesproken. Daarnaast is sporenonderzoek verricht.

Op de omgeving, de wijk waar het incident heeft afgespeeld en bij mensen die zich betrokken voelen, heeft een situatie als deze impact. We merken dat mensen erg meeleven en de politie graag willen helpen bij het onderzoek. Dat wordt zeer gewaardeerd. Tegelijkertijd zien we dat er verdenkingen rondgaan met daarbij foto’s en video’s van verschillende personen. We vragen mensen hier zorgvuldig mee om te gaan. Mensen kunnen zo onterecht beschuldigd worden, met alle gevolgen van dien. Als je denkt te weten wie de mogelijke verdachte is, plaats dan geen foto’s online en deel deze niet via andere kanalen, maar neem contact op met de politie. Dat kan altijd via 0900-8844 of via de wijkagent. Daarnaast vragen we mensen, die wij nog niet hebben gesproken of die nieuwe informatie hebben, contact met ons op te nemen. Al deze informatie kan ons helpen bij het vaststellen wat er precies gebeurd is en het opsporen van de verdachte.