Getuigen gezocht na vermoedelijke vuurwerkbom bij woning

Even na middernacht heeft iemand het vuurwerk bij een woning gelegd, waarna het ontplofte. Gelukkig raakte er niemand gewond en is er ook geen noemenswaardige schade opgetreden. Toch neemt de politie dit incident wel serieus en zoekt de politie mensen uit de omgeving die informatie hebben die kan helpen bij het onderzoek.

Wie heeft er dinsdagavond laat of aan het begin van de nacht iets opvallends gezien in de omgeving van de Harriët Freezerstraat of de omliggende wijk Rauwenhof?

Wie heeft er rond de wijk Rauwenhof een verdachte auto, scooter of ander voertuig gezien op het genoemde tijdstip?

Zijn er mensen in de wijk of elders in Tiel die camerabeelden hebben waarop tussen 23.30 en 01.00 uur iets opvallends te zien is dat hiermee te maken kan hebben?

Bel met de politie om uw informatie te delen. Dat kan via 0900-8844. Wilt u per se anoniem blijven? Bel dan Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000.

Of het vuurwerkincident te maken heeft met een eerder vuurwerkincident en brandstichting in Tiel wordt onderzocht. Het onderzoek naar die zaken, die mogelijk verband hielden met andere incidenten in Hedel en Kerkdriel, is nog gaande. Hierover kan de politie nog geen update geven.

(2020511469 ^sk)