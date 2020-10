Politie zoekt foto’s en vriendin van vermoorde Judit Nyari

De 25-jarige Judit Nyari werd op 6 december 1993 dood gevonden op een visstek vlakbij Dronten. Ze bleek vermoord. De daders zijn nooit gepakt. Afgelopen jaar is de politie gestart met een podcastserie over haar zaak in de hoop nieuwe informatie te verzamelen. In totaal zijn er inmiddels 5 nieuwe tips binnengekomen. In de vorige aflevering vertelde een tipgever al dat Judit ook bekend stond onder andere namen, “Judit Klein”, of “Kleine Judit”. Vandaag komt aflevering 4 uit. Daarin wordt duidelijk dat Judit in haar tijd in de Amsterdamse prostitutie mogelijk veel optrok met ene “Giny”. De politie komt graag in contact met deze vrouw. Als je weet wie deze Giny is hoort de politie dat graag.

Ook is in aflevering 4 te horen dat Judit Nyari mogelijk niet goed herkenbaar is op de foto die de politie van Judit heeft. Zo blijkt Zuster Bernadette, een non die in de jaren ’90 opvang organiseerde voor straatprostituees, Judit niet te herkennen vanaf deze foto. Pas als zij een foto te zien krijgt van Judit, zoals ze in Dronten werd gevonden, herkent zuster Bernadette de 25-jarige Amsterdamse. De politie is daarom op zoek naar betere foto’s van Judit Nyari. De podcast is te beluisteren via Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts of een andere podcastapp.

Weet jij meer over “Giny”, heb je fotomateriaal van Judit of weet je hoe we aan beter fotomateriaal kunnen komen? We horen het graag. Ook andere informatie over de zaak is welkom. Tips doorgeven kan via 0800-6070 of anoniem via 0800-7000. Ook via onderstaand formulier kunnen tips worden doorgegeven, net als via de site van Meld Misdaad Anoniem,. De redactie van de podcast is te bereiken op podcast@politie.nl.