Getuigen gezocht van beroving

Rond 16:00 uur liep het slachtoffer op het voetpad richting de Avegaar, toen hij plots van achteren werd beetgepakt en op de grond werd geduwd. Daarna werden zijn zakken doorzocht. Het slachtoffer kon de dader of daders niet zien, maar begon om hulp te roepen. Andere personen die in de buurt waren, hoorden het slachtoffer en begonnen ook te roepen. De dader of daders renden daarop in de richting van Het Spil. Na het incident ging de jongen naar huis en belde de politie.



De politie onderzoekt de beroving en wil graag getuigen spreken. Heeft u rond 16:00 uur de beroving gezien op het voetpad tussen de Avegaar en de Pierebaan? Heeft u kort daarna de mogelijke verdachte(n) op de vlucht gezien in de omgeving van Het Spil? Of heeft u andere info over de beroving? Neem dan contact op met de politie via telefoonnummer 0900-8844 of bel Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000.



2020230678