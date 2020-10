Twee verdachten aangehouden na branden

Afgelopen periode waren in Enkhuizen meerdere branden waarbij sprake was van brandstichting. De recherche onderzoekt deze branden en bekijkt of deze mogelijk met elkaar te maken hebben. Tijdens het onderzoek kwamen de twee verdachten in beeld. Zij zijn daarop aangehouden en overgebracht naar het politiebureau voor verhoor. Hun betrokkenheid bij één of meerdere van de brandstichtingen wordt verder onderzocht. Op dit moment zitten de twee verdachten nog vast. De recherche zet het onderzoek voort.



2020228209