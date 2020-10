Overleden vrouw op de rijbaan Reigersbosdreef

Getuigen worden opgeroepen om contact op te nemen met de recherche via 0900-8844. Automobilisten die een dashcam in de auto hebben en die donderdagavond rond 19.30 uur in de omgeving van de Reigersbosdreef hebben gereden worden verzocht de beelden te bekijken of die te delen met de recherche. Heeft u meer informatie over deze zaak deel die dan met de rechercheurs. U kunt ook anoniem uw informatie kwijt via 0800-7000. Wilt u de informatie digitaal met ons delen, maak dan gebruik van onderstaande link.