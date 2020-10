Drie mannen aangehouden voor dealen softdrugs

De politie is een onderzoek gestart naar een 18- jarige Hillegommer, nadat er meerdere melding waren binnengekomen van de handel in softdrugs. Ook kan de 18- jarige op basis van andere informatie als verdachte worden aangemerkt in een zaak waarin is gefraudeerd met pakketjes. Nadat de drie mannen op heterdaad ter zake handel in verdovende middelen werden aangehouden vond er ook een doorzoeking plaats in de woning van de 18- jarige Hillegommer. Bij het onderzoek in de woning en de auto is er een handelsvoorraad softdrugs aangetroffen. De drie verdachten zijn mannen in de leeftijd van 20, 18 en 16 jaar. Inmiddels zijn de mannen van 20 en 16 jaar heengezonden. De man van 18 jaar zal vrijdag 30 oktober worden voorgeleid aan de rechter- commissaris.