Team Bedreigde Politici trots op nominatie

Foto: afgelopen januari werd het TBP in de Tweede Kamer verrast met de Team Award, een wisseltrofee voor goed politiewerk.

Juryvoorzitter Ton Heerts (burgemeester van Apeldoorn) citeerde uit het juryrapport over het Team Bedriegde Politici: ‘De maatschappelijke impact van de werking van dit team is bijzonder hoog. Er is ruimte in dit team voor diversiteit. Dit team vormt een belangrijke politiepijler voor een goede rechtsorde in een democratie. Het team is een stille kracht in het bestuurlijk krachtenveld.’

Hoge werkdruk en gevoelige onderzoeken

Iedere maand kent de Stichting WEP een politieteam in het land de Team Award toe, een wisseltrofee voor goed politiewerk. Politiemensen kunnen zelf een ander team nomineren, maar de voordracht kan ook vanuit gemeenten, organisaties of particulieren komen. In dit geval was het team door een collega voorgedragen omdat dit relatief kleine team een bijzonder hoge werkdruk en de meeste gevoelige onderzoeken kent. Ieder jaar wordt uit de twaalf maandwinnaars het ‘beste politieteam van Nederland’ gekozen. Eerder viel Team Katwijk met het Kikkeronderzoek en District Den Haag Centrum met de culturele wasstraat die eer te beurt

Social media

Het TBP is opgericht in 2005, na de moorden op Pim Fortuyn en Theo van Gogh. Social media, waarop de meeste bedreigingen tegen politici geuit worden, werden in deze periode ook gemeengoed. Het team richt zich op strafbare bedreigingen tegen mensen in het Rijksdomein, zoals leden van de Eerste en Tweede Kamer, ministers, het Koninklijk huis en ambassadeurs. Omdat het team in Den Haag werkt, vallen lokale bestuurders uit gemeentes in de politie-eenheid Den Haag ook binnen de scope.

Persoon achter account achterhalen vergt lange adem

In 2019 boog het TBP zich over 393 bedreigingen aan het adres van politici en andere personen die vallen onder het Rijksdomein. Daarvan heeft het Openbaar Ministerie er 206 als strafbaar beoordeeld. Veel bedreigingen worden gedaan via social media. De persoon achter een account achterhalen is ingewikkeld en vergt vaak een lange adem. In 105 zaken heeft het onderzoek geen verdachte opgeleverd. 49 Zaken zijn nog in behandeling.

Van de overige zaken zijn onder meer acht zaken door de rechter op een zitting afgedaan en vijf zaken op een OM-hoorzitting, waarbij het OM een strafbeschikking heeft opgelegd. Dit zijn met name taakstraffen, tot 80 uur. Het aantal meldingen en strafbare bedreigingen lag in 2018 een stuk hoger (620 bedreigingen, waarvan 362 strafbaar) dan in 2019. Dat vloeide voort uit een in dat jaar groot aantal meldingen door één politicus.

Maatschappelijke ontwikkelingen

Maatschappelijke ontwikkelingen, waarvan er de afgelopen tijd nogal wat zijn geweest, neemt het TBP direct waar. Denk bijvoorbeeld aan protestgroepen die het afgelopen jaar hun stem hebben laten horen in Den Haag. Als mensen redenen zien om boos te zijn op politici, zijn er ook altijd uitspattingen en dat ziet het TBP direct terug in het werkaanbod.

Op de site van het Openbaar Ministerie is meer info over het Team Bedreigde Politici te vinden.