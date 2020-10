Twee aanhoudingen voor gewelddadige beroving

De twee aangehouden verdachten zijn gisteren voorgeleid aan de rechter-commissaris. Hierbij is een verdachte in bewaring gesteld. De andere verdachte werd heengezonden, maar blijft verdachte in het onderzoek. Ook sluit de politie niet uit dat nog meer personen worden aangehouden naar aanleiding van de gewelddadige beroving.



Getuigenoproep

De politie komt graag in contact met mensen die iets gezien of gehoord hebben van de beroving of meer informatie die het onderzoek kan helpen. Was u getuige of heeft u meer informatie? Neem dan contact op via 0900-8844 of anoniem via 0800-7000.