Getuigen gezocht na dodelijk ongeval

De vrachtwagen reed over de Oude Bovendijk en wilde bij de kruising N209 Doenkade rechts afslaan de Doenkade op. Toen de vrachtwagen de N209 Doenkade kon oprijden en naar rechts stuurde, stak een fietser vermoedelijk over en volgde de aanrijding. De politie zoekt getuigen die ons meer kunnen vertellen over de rijrichting van de fietser of andere informatie over het incident.

Heeft u meer informatie? Neem dan contact op met de politie via telefoonnummer 0900-8844, bel Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000 of neem contact op via onderstaand tipformulier.