Man vernielt politieauto en breekt zijn been

Vrijdagochtend om 03.40 uur kregen agenten van het politiebureau Chasseveld in Breda de melding dat er een man voor het bureau stond die 112 had gebeld. Toen zij gingen kijken troffen zij bij het bureau een man, liggend op de grond aan. Naast hem lag een ruitenwisser die afkomstig bleek te zijn van een daar geparkeerde politieauto. De man verklaarde de ruitenwisser afgebroken te hebben. Hij vertelde hij dat hij over het de politieauto geklommen was met de bedoeling over het hek van het politiebureau te klimmen. Hij was echter gevallen en tijdens zijn val brak hij zijn been. Het is onduidelijk gebleven waarom de man deze capriolen had uitgehaald.