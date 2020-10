Politie doet onderzoek na aantreffen duizenden liters chemicaliën

De politie kreeg gisteren aan het eind van de ochtend een tip over een verdachte situatie in de loods. Eenmaal ter plaatse trof de politie inderdaad grote hoeveelheden chemicaliën aan. In totaal bleek het te gaan om ongeveer 2000 liter, verdeeld over jerrycans met een inhoud van 25 liter en drums van 200 liter. Ook werden enkele honderden lege 25-liter jerrycans aangetroffen en materialen voor de verwerking van de chemicaliën. Na overleg tussen specialisten van de politie en het NFI werd vastgesteld dat het hier vermoedelijk om de grondstoffen gaat voor de vervaardiging van Fentanyl, een gevaarlijke harddrug waarvan het gebruik al bij kleine hoeveelheden fataal kan zijn. Het is niet duidelijk of men doende was in de loods een drugslab op te zetten of dat deze alleen gebruikt werd voor de verwerking en doorvoer van de grondstoffen. De politie heeft een onderzoek ingesteld.