Veel niet handsfree bellers bekeurd tijdens onopvallende handhavingsactie

Medewerkers van de Dienst Infrastructuur van de Landelijke Eenheid reden in onopvallende auto’s op de A12, A13, A4 en A20. Daarbij werd ook een onopvallende bus ingezet die de andere agenten informeerde wanneer vanuit de bus niet-handsfree bellen werd geconstateerd. Veertig keer werd een grove snelheidsovertreding geconstateerd waarbij één bestuurder met 195 km/uur, waar 100 het maximum was, de kroon spande. Hij kon zijn rijbewijs inleveren. Datzelfde overkwam een bestuurder die het te hard rijden nog combineerde met asociaal rijden, kleven en rechts inhalen. In deze twee gevallen is ook een vordering gedaan aan het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR) om bij de bestuurders te onderzoeken of ze nog wel geschikt zijn een auto te besturen.