Getuigen gezocht na woningoverval

De politie kon later in de nacht in Nijmegen een 22-jarige man aanhouden. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij de overval. Om een goed beeld te krijgen van de gebeurtenissen, helpt het als mensen uit de buurt helpen met hun tips. Hebt u op vrijdagavond iets gezien? Hebt u gezien hoe de dader of daders bij de woning kwamen of hoe ze zijn gevlucht?

Bel de politie om uw tips door te geven. Dat kan via 0900-8844 of anoniem via Meld Misdaad Anoniem 0800-7000.

(2020515799 sk)