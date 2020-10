Getuigen ernstig ongeval Woerden gezocht

De toedracht van het ongeval is nog niet helemaal helder. De politie zoekt daarom nog getuigen die iets hebben gezien, maar dit nog niet met de politie hebben gedeeld. Alle informatie is welkom. Bel met 0900-8844, of meld uw informatie anoniem via Meld Misdaad Anoniem op 0800-7000. Of vul onderstaand tipformulier in.