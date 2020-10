Illegaal feest in werfkelder beëindigd

Iets later rond 02.20 uur kregen de agenten via de meldkamer door dat het eerder 'ontsnapte' groepje weer onderweg was richting de Oudegracht. Er werd besloten om het groepje in te sluiten en te vorderen de stad te verlaten. In eerste instantie vertrokken zij richting het station, maar besloten later om toch niet weg te gaan. Daarop werd het hele groepje aangehouden voor niet voldoen op bevel van vordering. Het ging om 12 mannen en vrouwen in de leeftijd van 16 tot 22 jaar. Uit onder andere Rotterdam, Amsterdam, Eindhoven, Haarlem, Dordrecht, Roosendaal en Amstelveen. Zij werden allen met een bekeuring heengezonden.