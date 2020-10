Boekenwinkel overvallen, politie zoekt getuigen

De verdachte voldoet aan het volgende signalement: Man, 25 tot 30 jaar oud, ongeveer 1.70 meter lang, kort donker haar, blaknke huidskleur, gekleed in een zwarte jas met een brede witte streep over de mouwen en een zwarte broek.

De politie is op zoek naar getuigen van de overval en van de vlucht van de verdachte. Met name twee klanten die tegelijkertijd met de verdachte de winkel verlieten worden opgeroepen zich te melden via 0900-8844. Mocht u op een andere manier weten wie bij de overval betrokken zijn dan horen wij dat ook graag. Dat kan ook anoniem, bel dan misdaad anoniem via 0800-7000. De politie neemt ook graag kennis van eventuele beelden. U kunt ze uploaden via dit formulier onder vermelding van 202232314.

U kunt sowieso aan de politie kenbaar maken dat u een camera bezit welke beelden opneemt in de openbare ruimte. Dit kan helpen om misdrijven op te lossen. Wilt u dan dit bij ons melden via www.politie.nl/cib ?