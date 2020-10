Ruzie om lachgascilinder leidt tot steekpartij, verdachte aangehouden

Het slachtoffer, een 22 jarige man uit Alkmaar, is per ambulance naar het ziekenhuis vervoerd en daar geopereerd. Hij verkeert inmiddels buiten levensgevaar. Hij heeft aangifte gedaan.

Uit onderzoek is gebleken dat bij afwezigheid van de ouders jongvolwassenen bij elkaar waren gekomen in de woning. Er is vervolgens tussen de verdachte en slachtoffer onenigheid ontstaan over een lachgascilinder.

Dit resulteerde in het steken van het slachtoffer. De verdachte heeft de plaats van het misdrijf verlaten en was aanvankelijk ondergedoken. Hij is vandaag, zaterdag, in de loop van de middag aangehouden op verdenking van zware mishandeling. De verdachte, een 21-jarige man uit Eemnes, wordt later verhoord.

2020232723