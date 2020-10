Tankstation Purmerend overvallen, twee verdachten aangehouden

Aan de hand van de opgegeven signalementen en na een zoekactie van de politie werden in de omgeving twee verdachten aangehouden, te weten een 17- en 14- jarige jongen uit Purmerend.

De politie roept getuigen, die op dat tijdstip in de omgeving van het tankstation waren, of op de Anne Franklaan of Bazuinstraat, op zich te melden via 0900-8844. Mocht u op een andere manier weten wie bij de overval betrokken zijn dan horen wij dat ook graag. Dat kan ook anoniem, bel dan misdaad anoniem via 0800-7000. De politie neemt ook graag kennis van eventuele beelden. U kunt ze uploaden via dit formulier onder vermelding van 2020232437.