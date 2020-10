12-jarige jongen betrapt met 18 nitraten

Even later kwam er informatie binnen dat één van die jongeren aan het graven was in een bosje. Het leek alsof hij iets zocht of juist aan het verstoppen was. Na deze melding keerde de politie weer terug naar de Lindonk. Een agent sprak de betreffende jongen aan en vroeg hem wat hij aan het doen was. De jongen antwoordde niet, maar rende weg.

Even verderop koos de jongen toch eieren voor zijn geld en staakte hij zijn vluchtpoging. Agenten hadden hem inmiddels meerdere keren gemaand om te stoppen met rennen. De jongen is staande gehouden. Het bleek te gaan om een 12-jarige inwoner van Zevenbergen. Op verzoek van de agenten maakte hij zijn zakken leeg. Hij had 18 stukjs illegaal vuurwerk (nitraten) bij zich. Dat is in beslag genomen en wordt vernietigd.

Door de agenten is contact opgenomen met de ouders van de jongen. Zij gingen akkoord met een HALT-afdoening.