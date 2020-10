Aangehouden voor heling na scootercontrole

De 16-jarige werd eveneens gevraagd om zijn zakken leeg te maken. Uit zijn zak kwam een sleutelbos met o.a. een autosleutel daaraan. De jongen had geen acceptabele verklaring waarom hij deze sleutelbos bij zich had. Uit onderzoek bleek dat de sleutelbos waarschijnlijk afkomstig was van diefstal. Hierop is de 16-jarige jongen aangehouden op verdenking van heling en is hij overgebracht naar een politiecellencomplex. De bos sleutels is door de politie in beslag genomen. Er zal worden onderzocht of het klopt dat deze onlangs als gestolen zijn opgegeven.