Auto in beslag genomen wegens rijden zonder rijbewijs

Uit onderzoek bleek dat dit al de vierde keer was dat de man betrapt werd op het rijden zonder rijbewijs. Door de agenten werd contact opgenomen met de Officier van Justitie. Die besloot dat het voertuig waarin de man reed in beslag genomen moest worden. Het Openbaar Ministerie beoordeelt op een later moment wat er met het voertuig gaat gebeuren. De eigenaar van de auto was de bijrijder. Hij wist dat de man geen rijbewijs had, maar had hem toch gevraagd om te gaan rijden. De man vertelde dat hij zelf te moe was om te rijden.

De 38-jarige man kreeg een bekeuring voor het rijden zonder rijbewijs.